Суддя Ємельянов йде у Верховний суд

Фото: Артур Ємельянов (з відкритих джерел)

Вища рада правосуддя відхилила скаргу Ємельянова на рішення дисциплінарної палати ВРП

Поширена в ЗМІ у вівторок інформація про нібито звільнення судді Вищого господарського суду Артура Ємельянова рішенням Вищої ради правосуддя не відповідає дійсності. Про це заявив сам Ємельянов, повідомляє РБК-Україна.

За словами Ємельянова,щодо нього було прийнято лише процесуальне рішення за його скаргою, при цьому сам він залишається на посаді.

"Сьогодні Вища рада правосуддя прийняла рішення щодо моєї скарги на рішення дисциплінарної палати ВСП. І саме цю скаргу - а не власне питання звільнення - розглядала ВРП, відмовившись в результаті її задовольнити. Деякі журналісти сприйняли це рішення як звільнення, хоча таке питання навіть не розглядалося", - прокоментував Ємельянов.

За його словами, він оскаржив вказане рішення ще в червні 2018 року, і тільки в січні 2019 скаргу нарешті розглянули по суті. На думку Ємельянова, прийняте у вівторок,15 січня рішення носить "замовний характер".

"Не було представлено жодного доказу фактів неправомірної поведінки, заяву було подано взагалі від імені неіснуючої громадянки. Що визнали і самі члени ВРП. Більше того, були пропущені всі терміни накладення дисциплінарного стягнення - пройшло більше трьох років з моменту інциденту, що нібито мав місце в лютому 2014 року. Також важливо, що ще в 2014 році Рада суддів України вже розглядала питання про події того часу - і прийшла до висновку про законність моїх дій", - пояснив суддя.

Він також додав, що під час розгляду скарги у Вищій раді правосуддя у вівторок, глава ВСП Ігор Бенедисюк міг особисто здійснювати тиск на інших членів ради, щоб вони голосували за відхилення скарги Ємельянова.

"Навіть в залі за звуками музики, що лунала в залі, можна було почути, як Бенедисюк переконує інших членів ВСП голосувати за рішення проти мене. Мені здається, що це очевидний тиск керівника цього органу на інших посадових осіб", - вважає Ємельянов.

Суддя зазначив, що рішення про відхилення скарги буде оскаржено у Верховному суді. І тільки після винесення відповідного рішення цієї інстанцією Вища рада правосуддя зможе приступити до розгляду питання про звільнення Ємельянова з посади судді Вищого госпсуду України по суті.

"Комусь може здатися, що це вже кінець. Але це тільки початок, і я доведу всю абсурдність і безпідставність звинувачень проти мене", - резюмував Ємельянов.