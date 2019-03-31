Суди в Україні працюють цілодобово

Під час виборів 2019 суди в Україні працюють в цілодобовому режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра юстиції Павла Петренка у Twitter.

Міністр наголосив, у разі виявлення порушень під час виборчого процесу штаби кандидатів у президенти можуть подавати звернення вночі.

"Суди зараз працюють у цілодобовому режимі. Штаби кандидатів можуть подавати звернення щодо будь-яких порушень", - написав Петренко.

Зазначимо, за даними Національного екзит-полу станом на 18:00, у виборчій гонці лідирує Володимир Зеленський з 30,4% голосів, 17,8% респондентів віддали голоси за Петра Порошенка, у Юлії Тимошенко 14,2% голосів опитаних.

У штабі Порошенка прокоментували результати екзит-полів наголошуючи, що Кремль сьогодні розуміє, що вибори в Україні він програє, тому що вся процедура відбувається прозоро та демократично.

Натомість Тимошенко заявила, що результати екзит-полів сфальсифіковані, і що спостерігачі її штабу зафіксували, що Тимошенко набрала понад 29% голосів та опинилася на другому місці після Зеленського.

РБК-Україна писало, що станом на 20 годину загалом було 1927 заяв та повідомлень про порушення на виборах в Україні, відкрито 31 кримінальне провадження.