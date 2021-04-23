Суди у "справах Майдану". Раді рекомендують врегулювати процедуру заочного арешту

Верховній раді рекомендують остаточно врегулювати процедуру заочного арешту для розгляду в судах "справ Майдану". Йдеться про законопроект №2164.
Таку рекомендацію надав комітет з питань правоохоронної діяльності. Проект пропонує внести зміни до статей Кримінального процесуального кодексу, які регулюють підстави оголошення у розшук підозрюваного, обвинуваченого; питання арешту за відсутності підозрюваного, обвинуваченого; підстави спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження.
"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти проекту закону "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв’язку із здійсненням спеціального досудового розслідування" (реєстр. №2164) в другому читанні та в цілому", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, парламентарі ухвалили цей законопроект за основу 17 лютого.
Раніше генеральний прокурор Ірина Венедиктова закликала нардепів підтримати цей проект закону.
Голова комітету з питань правоохоронної діяльності Ради Денис Монастирський в інтерв'ю РБК-Україна раніше заявляв, що нардепи не хочуть ухвалювати законопроект про заочне розслідування через побоювання, що цей закон може бути використаний проти них.