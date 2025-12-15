Судебные дела и поставки некачественного топлива ВСУ: эксперт о ситуации в "Укрнафте"

По словам эксперта, ОАО "Укрнафта" в конце ноября 2025 года подала иск к частному предприятию "Эверест О" относительно выполнения договора по охране и сопровождению нефтепродуктов.

Сумма этого иска, как отмечает Шнайдер, показательна. "Учитывая специфику договора, речь идет об исчезновении нефтепродуктов на сумму около 230 млн гривен, что в пересчете составляет примерно 6,5-7 тысяч тонн топлива", - отмечает Шнайдер.

Политолог обращает внимание, что такой недостаток не мог возникнуть одномоментно, а должен был накапливаться месяцами или даже годами.

"Почему-то Укрнафта подала иск почти через три года такого "неудачного (?!)" сотрудничества", - пишет Шнайдер, ставя под сомнение логику действий менеджмента компании.

В определении суда указано, что "Укрнафта" связывает свои потери с ненадлежащим исполнением договора контрагентом. В то же время Шнайдер предполагает, что один контракт может отражать только часть более широкой проблемы.

"Отдельный иск не обязательно показывает полную картину. Речь идет скорее о сигнале, который указывает на необходимость более глубокого анализа деятельности компании за предыдущие годы", - считает он.

Эксперт также напоминает, что в 2023 году тогдашний финансовый директор "Укрнафты", а ныне ее руководитель Юрий Ткачук публично сообщал об отсутствии первичных документов по отгрузке нефтепродуктов на миллиардные суммы на 5,6 млрд грн. По мнению Шнайдера, нынешний иск может быть лишь незначительной частью тех "потерь", которые долго оставались скрытыми.

"Учитывая сумму распила только по этому договору, можно смело предполагать, что схема работала на полную мощность в течение 2023-2025 годов и не могла существовать без ведома и согласия руководства Укрнафты", - считает политолог.

Отдельно он обращает внимание на то, что по одному из договоров сопровождение осуществлялось при поставке топлива для нужд Вооруженных сил Украины.

Поставка осуществлялась за средства государственного бюджета в рамках договора между Минобороны и "Укрнафтой", заключенного 31 мая 2023 года.

В 2023 году Минобороны взыскало с "Укрнафты" штраф в размере около 3,7 млн ​​грн за поставку некачественного топлива. В ходе судебного разбирательства сама "Укрнафта" признавала, что ЧП "Эверест О" было ее представителем и имело право участвовать в приеме-передаче нефтепродуктов.

Как отмечено в решении апелляционного суда, бензин А-80 не отвечал требованиям ДСТУ по фракционному составу и подлежал возврату производителю. Представители "Укрнафты" отказались подписывать акт без всякого объяснения причин.

Политолог отмечает, что такие действия создавали прямую угрозу для украинских военных, ведь некачественное топливо может привести к отказу техники во время выполнения боевых задач и, как следствие, к ранениям или гибели личного состава.

Особое внимание Шнайдер обращает на контекст появления сомнительных схем. После национализации "Укрнафты" в ноябре 2022 года Сергей Корецкий был назначен директором, а уже в феврале 2023 компания заключила договор с ЧП "Эверест О".

"Одновременно с приходом в Укрнафту Корецкого в декабре 2022 года появляется ООО "Украинский топливный стандарт" - семейный бизнес его семьи. Компанию создает родная сестра жены Корецкого, Елена Моружко", – рассказывает эксперт.

По словам Шнайдера, компания без опыта и материальной базы уже в первый год подписала договоры почти на 300 млн грн, а период ее стремительного развития совпал с действием схемы с ЧП "Эверест О". "Совпадение? Возможно, но этот вопрос точно следует исследовать правоохранительным органам", - отмечает он.

По мнению эксперта, нынешний иск к охранной фирме может являться попыткой формально "закрыть вопрос", ведь такое предприятие вряд ли способно компенсировать сотни миллионов гривен.

Михаил Шнайдер предполагает, что должника могут довести до банкротства, а долг - списать как безнадежный, вместо обращения в Нацполицию или СБУ с заявлениями о хищении в особо крупных размерах.

Политический обозреватель выражает надежду, что на эти факты обратят внимание НАБУ и другие органы контроля, в частности, учитывая, что финансовая отчетность "Укрнафты" не обнародуется с 2023 года, а проверки ГАСУ не выявили нарушений, несмотря на многочисленные публикации в медиа.