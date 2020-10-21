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Під судом над Антоненко сталися сутички: усі подробиці

Автор: РБК-Україна

У Шевченківському районному суді міста Києва сьогодні проходило засідання, під час якого фігуранту справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку продовжили арешт. Після винесення вироку під судом сталися сутички.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Ще до початку засідання біля будівлі суду зібралися активісти, друзі і знайомі підозрюваних, щоб підтримати їх.

Після оголошення про продовження арешту Антоненко на виїзді з території суду з'явився автомобіль, який стояв на "аварійці". Правоохоронці стверджують, що він блокує виїзд службового транспорту. На вимогу поліції, власниця автомобіля відмовлялася його прибрати.

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У зв'язку з цим правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 343 Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця" Кримінального кодексу України.

Після цього під судом почалася підтасовка.

Нагадаємо, сьогодні Шевченківський райсуд Києва продовжив арешт Антоненко до 19 грудня.

Крім того, раніше суд відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту про допит діючих і колишніх високопоставлених чиновників у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Захист просив допитати президента, міністра внутрішніх справ і колишнього генпрокурора.

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Новини України стычкиПавло Шеремет