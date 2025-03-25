Судостроительство в Крыму. Партизаны выяснили как на работу заводов повлияли удары ВСУ (фото)

По данным агентов, после успешных атак украинских дронов Россия потеряла крупные военные заказы. Финансирование судостроительных предприятий урезают, а оставшиеся средства оседают в карманах коррумпированных чиновников.

Строительство новых кораблей фактически остановилось - заводы теперь занимаются лишь латанием уцелевшей техники.

"Мы продолжаем наблюдать за всеми процессами на военных заводах Севастополя, фиксируя каждое движение. Вся собранная информация передается Силам обороны Украины, и каждый удар по оккупантам приближает момент, когда российский флот окончательно уйдет из Крыма", - отметили в "АТЕШ".

Фото: в Крыму российские заводы превращаются в склады после ударов ВСУ (t.me/atesh_ua)

Ситуация в Крыму

Напомним, в 2014 году российские войска оккупировали Крым. С тех пор россияне обеспечили полуостров большим количеством военных объектов, техники и живой силы.

Ранее мы писали о том, что Силы обороны уже неоднократно атаковали незаконно построенный Керченский мост. Еще в апреле 2024 года СМИ писали о том, что ГУР готовит третий удар по Крымскому мосту.

Также в конце 2024 года дрон поразил корабль "Федор Урюпин", захваченный РФ в Украине в 2014 году. Инцидент произошел 23 декабря.

В начале января партизаны сообщили, что захватчики перебросили на полуостров новые средства ПВО с других участков фронта.