Судно с Гретой Тунберг перехватили возле Газы: что произошло на борту "Мадлен"

Так, в Средиземном море у берегов Сектора Газа военные остановили судно Madleen, на борту которого находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг. Инцидент произошел вечером, 9 июня.

Вместе с Тунберг была группа про-палестинских активистов, включая по меньшей мере с одним дипломатом. Они направлялись в анклав, чтобы доставить гуманитарную помощь жителям блокированной территории.

По данным Reuters, судно было окружено квадрокоптерами и вертолетами, после чего над ним распылили неизвестное вещество. После этого на борт поднялись вооруженные военные, а связь с судном временно полностью исчезла.

Через некоторое время израильские спецслужбы обнародовали заявление, в котором сообщили, что судно "Мадлен" благополучно направляется к берегам Израиля, а все пассажиры "селфи-яхты" вернутся в свои страны.

Последние кадры - поднятые руки в жилетах

Единственным подтверждением событий на борту является фотография, которую опубликовала "Флотилия свободы" непосредственно перед исчезновением связи. На снимке видно активистов в спасательных жилетах, которые стоят с поднятыми руками, вероятно - сигнализируя о сдаче или призыв к мирному решению инцидента.

Что известно о миссии

Судно Madleen отправилось в рамках гуманитарной инициативы "Флотилия свободы", которая ставила целью доставить медикаменты, еду и другие необходимые ресурсы жителям Сектора Газа, который уже месяцами находится в условиях полной блокады, без электричества, воды и доступа к медицинской помощи.