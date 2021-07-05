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Судно Ever Given залишить Суецький канал. Компанія погодилась компенсувати збитки

Автор: Сергій Пишкін

Вже 7 липня, під час урочистої церемонії, представники Суецького каналу та контейнеровоза підпишуть угоду стосовно врегулювання спору. Попри те, що контейнеровоз було знято з мілини ще кілька місяців тому, втім через суперечку між компаніями стосовно компенсації - рух судна було заблоковано.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Варто нагадати, що раніше адміністрація каналу вимагала від страхової компанії UK Club 900 млн доларів, втім останні відзначили, що цифра є занадто завищеною. Через деякий час SCA погодились знизити компенсацію до 550 млн доларів.

За словами очільника Управління Суецького каналу Осама Рабі, як часткову компенсацію, канал отримає буксир з силою тяги майже 75 тонн. Наразі остаточні деталі домовленості досі невідомі.

Зокрема, посадовець повідомив, що попри аварію контейнеровоза, прибуток каналу виріс на 8,8% у порівнянні з минулим роком.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, як 24 березня величезний контейнеровоз заблокував Суецький канал.

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