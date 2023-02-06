Судно с американскими БМП Bradley для Украины прибыло в Европу

Сегодня, 6 февраля, судно Arc Integrity, которое перевозит БМП Bradley для Украины из США, прибыло в Великобританию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Marine Traffic.
По информации трекера, судно, на котором находились 60 БМП, днем прибыло в порт британского Сатугемптона.
Bradley отправили в Украину в рамках пакета военной помощи на 2,85 миллиарда долларов, который был объявлен в начале этого года.
Отметим, что информация об отправке Bradley в Украину появилась еще 28 января.
Напомним, ранее Транспортное командование американских вооруженных сил показало погрузку Bradley в порту Чарлстона (Южная Каролина).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.