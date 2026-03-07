Суда в Персидском заливе выдают себя за китайские, чтобы избежать атак Ирана, - FT

Как сообщает издание, за последнюю неделю по меньшей мере 10 судов изменили свои сигналы в системе автоматической идентификации на фразы "Китайский владелец", "Полностью китайский экипаж" или "Китайский экипаж на борту".

По данным Lloyd's Market Association, сейчас в Персидском заливе и его окрестностях заблокировано около 1000 судов общей стоимостью примерно 25 миллиардов долларов.

Капитаны прибегают к маскировке, поскольку Иран обстреливает корабли не только в Ормузском проливе, но и на севере залива - в частности, у Кувейта, где в среду дрон повредил пустой танкер.

В рамках другой тактики, чтобы избежать атак, некоторые суда манипулируют своими GPS-сигналами, чтобы ввести в заблуждение управляемые ракеты. Из-за этого на картах мониторинговых сервисов суда отображаются скученными в одной точке или накладываются друг на друга.

Корабли, которые подделывают сигналы своих транспондеров, бывают разного типа - от контейнеровозов до нефтяных танкеров.

В частности, некоторые из них загружены, а некоторые пустые. Большинство таких судов остаются в заливе.

Как пишет FT, некоторые суда выбирают другой способ маскировки. Так, в минувшую субботу, 28 февраля, нефтяной танкер Bogazici пересек пролив, выдавая себя за "Muslim Vsl Turkish". После того как опасность миновала, снова вернул свое настоящее имя.

По словам аналитика Мэтью Райта с платформы Kpler, капитан судна отвечает за сигнал транспондера, который главным образом нужен для связи с другими кораблями и предотвращения столкновений. Однако, поле назначения легко изменить.

Он отметил, что экипажи могут указать любую информацию и используют это, чтобы скрыть свои связи с определенными портами, направлениями или национальностями.

Райт сообщил, что такая практика впервые появилась в Красном море в 2023 году, когда йеменские повстанцы-хуситы начали атаковать коммерческие суда.

Пока не понятно, иранские силы по-другому относятся к судам, которые заявляют о своих связях с Китаем. Однако экипажи, кажется, готовы делать что угодно, чтобы снизить риск стать мишенью.