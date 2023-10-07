Суды обязаны учитывать европейскую практику при принятии решений, - юрист

Он отметил, что в рамках соглашения об ассоциации Украина-ЕС и договора о создании Энергетического Сообщества украинские суды должны учитывать европейскую правозаставную практику.

В частности, ранее Большая Палата Верховного Суда учла решение Суда ЕС, учитывая положения вышеупомянутых договоров, которыми запрещено вводить или сохранять в силе любые пошлины, налоги и другие меры, ограничивающие экспорт энергопродуктов.

В то же время, прошло меньше года, и коллегия судей Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда захотела отступить от своих предварительных выводов по делу №910/9627/20, мотивируя это тем, что Украина не является членом Европейского Союза и на нее не распространяются решения Суда ЕС.

"Безусловно, такие действия на уровне высшего звена судебной системы подрывают процесс обеспечения последовательности и предсказуемости права, и становятся источником правовой неопределенности. Таким образом, только одним решением Большая Палата Верховного Суда может расколоть практику правоприменения имплементированного Украиной законодательства ЕС и начать практику, которая идет в разрез принятым Украиной международным обязательством в рамках процесса евроинтеграции", - написал он.

Юрист добавил, что уже в этом месяце должна состояться оценка достижений и шагов, выполненных Украиной на пути к членству в ЕС в рамках Отчета по пакету расширения Евросоюза.

"И именно сейчас законодательная, исполнительная и судебная ветви власти должны продемонстрировать эффективное взаимодействие на пути к общей цели всего государства, выполняя все взятые на себя международные обязательства", - подытожил он.

Напомним, ранее Большая палата Верховного суда констатировала, что присоединившись к Договору об учреждении Энергетического Сообщества, Украина обязалась придерживаться установленных настоящим Договором положений и нормативно-правовой базы.