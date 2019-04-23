Судді ОАСК вимагають запустити імпічмент Порошенка

Судді Окружного адмінсуду Києва вимагають розпочати процедуру імпічменту чинного президента Петра Порошенка через тиск на судову владу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Повідомляється, що колегія суддів, які винесли рішення про незаконність націоналізації "ПриватБанку" звернулася до Вищої ради правосуддя з заявами про втручання в їх діяльність. Крім того, заяви подали керівництву Генеральної прокуратури та Державного бюро розслідувань. Зокрема, судді просять почати розслідування відносно президента Петра Порошенка, міністра юстиції Павла Петренка та голови НБУ Якова Смолія.

У заявах судді зазначили, що заява Порошенка, якою він розкритикував рішення про незаконність націоналізації банку, є прямою загрозою судовій системі України. Судді також стверджують, що резонансні дії Порошенка, Смолія і Петренка були здійснені для тиску на них.

"Крім цього, колегія суддів переконана, що в діях представників влади є склад злочину, передбачений ч. 1 статті 109 КК України, оскільки фактично вони спрямовані на узурпацію судової гілки влади, встановлення над ним тотального контролю з метою підпорядкування своїй волі, що прямо суперечить принципам, закріпленим у Конституції України", - йдеться в повідомленні.

У заявах до Вищої ради правосуддя судді просять забезпечити захист від довільних дій керівництва країни, а також попередити подібні випадки шляхом звернення до ДБР із заявою про вчинення злочину президентом Порошенком, міністром Петренком і главою НБУ Смолієм. Крім того, судді просять ВРП ініціювати в парламенті процедуру імпічменту Порошенка.

Нагадаємо, минулого тижня голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк звинуватив Порошенка у тиску на судову владу. Зокрема, він назвав неправомірною заяву президента про необхідність прискорити оцінку суддів і відкрити справи проти суддів, які визнали націоналізацію "ПриватБанку" незаконною.

Після рішення суду Порошенко скликав засідання РНБО, на якому звернувся до Служби безпеки України та до генпрокурора з проханням порушити кримінальні справи проти суддів ОАСК.