Верховний суд відмовився розглядати другу скаргу на відсторонення Тупицького

Касаційний суд у складі Верховного суду відмовився розглядати другу скаргу на відсторонення голови Конституційного суду Олександра Тупицького. Причина - закінчення строків для такого оскарження.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду в Facebook .

У постанові зазначено, що для звернення до суду по цій справі встановлюється місячний строк.

"Позивач звернувся до суду 26 лютого 2021, однак строк оскарження указу президента України закінчився 29 січня 2021", - зазначили у Верховному суді.

Також повідомляється, що позивачу надали час для усунення недоліків позовної заяви шляхом подачі заяви про поновлення строку оскарження і доказів поважності причин його пропуску.

До цього Тупицький вже намагався оскаржити своє відсторонення, але 3 лютого Верховний суд відмовив у відкритті провадження, оскільки позов не підлягав розгляду за правилами адміністративного судочинства.