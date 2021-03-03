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Верховний суд відмовився розглядати другу скаргу на відсторонення Тупицького

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 17:48
Верховний суд відмовився розглядати другу скаргу на відсторонення Тупицького Фото: Олександр Тупицький (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Касаційний суд у складі Верховного суду відмовився розглядати другу скаргу на відсторонення голови Конституційного суду Олександра Тупицького. Причина - закінчення строків для такого оскарження.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду в Facebook.

У постанові зазначено, що для звернення до суду по цій справі встановлюється місячний строк.

"Позивач звернувся до суду 26 лютого 2021, однак строк оскарження указу президента України закінчився 29 січня 2021", - зазначили у Верховному суді.

Також повідомляється, що позивачу надали час для усунення недоліків позовної заяви шляхом подачі заяви про поновлення строку оскарження і доказів поважності причин його пропуску.

До цього Тупицький вже намагався оскаржити своє відсторонення, але 3 лютого Верховний суд відмовив у відкритті провадження, оскільки позов не підлягав розгляду за правилами адміністративного судочинства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський продовжив відсторонення Тупицького ще на один місяць.

Крім того, до суду передали протокол стосовно того, що голова КСУ не задекларував куплену в окупованому Криму землю.

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