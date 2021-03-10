ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Судді обрали ще одного члена Вищої ради правосуддя

Новость на русском → Київ, Середа 10 березня 2021 15:19
Судді обрали ще одного члена Вищої ради правосуддя Фото: суд (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

У середу, 10 березня, з'їзд суддів обрав ще одного члена Вищої ради правосуддя. Це вже четвертий суддю Ради правосуддя.

Про це повідомила прес-служба ВСП.

Новим членом Вищої ради правосуддя стала Інна Плахтій. Вона сьогодні також прийняла присягу члена ВСП.

Голосування проходить таємно.

Фото: Інна Плахтій (facebook.com/judiciarypressoffice)

Нагадаємо, 9 березня з'їзд суддів обрав трьох членів Вищої ради правосуддя. Зокрема, Болотін Сергій Миколайович - суддя Хмельницького апеляційного суду; Салихов Віталій Валерійович - суддя Київського апеляційного суду; Суховій Валерій Григорович - суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного суду.

Крім того, вчора в Києві протестували проти з'їзду суддів. На з'їзді планувалося призначити кількох суддів Вищої ради правосуддя і суддю Конституційного суду.

Додамо, посли країн G7 закликали відкласти призначення Вища рада правосуддя та Конституційний суд.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Вища рада правосуддя Суд
NEWS
План щодо Донбасу від Німеччини і Франції поки не розголошується, - Арестович
План щодо Донбасу від Німеччини і Франції поки не розголошується, - Арестович
DAILY
Свобода не для всіх. Чи зможуть українці подорожувати по ковід-паспортах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Свобода не для всіх. Чи зможуть українці подорожувати по ковід-паспортах