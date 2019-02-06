Судовий процес по справі екс-ватажка "ДНР" Безлера незабаром має розпочатись, - Луценко

За словами генпрокурора, Безлер фактично розпочав військові дії

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что скоро должен начаться судебный процесс по преступлениям бывшего главаря "ДНР" Игоря Безлера. Об этом он заявил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Безлер фактически начал военные действия.

"Я убежден, что в ближайшее время мы должны начать открытый судебный процесс в Славянске - пусть даже заочный. И Украина, мир должен помнить, кто и за что воюет", - отметил генпрокурор.

Отметим, по данным Службы безопасности Украины Игорь Безлер - диверсант из ГРУ, который руководил захватом здания СБУ в Донецке и захватом райотдела МВД Украины в городе Горловка в ходе протестов на юго-востоке Украины весной 2014 года.

31 октября 2014 года прокуратура Украины предъявила ему официальные обвинения в похищении и удержании людей против их воли, пытках и умышленном убийстве.

Напомним, Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области продлил арест гражданину Бразилии Рафаэлю Лусварги, который воевал на стороне боевиков "Донецкой народной республики".

4 мая 2018 года праворадикалы из организации С14 задержали бразильца в Киеве и доставили в СБУ. 7 мая боевика взяли под стражу. Лусварги с сентября 2014 года по май 2015 года находился в составе подразделения "ДНР" "Викинг" и выполнял функции управляющего ротой, инструктора и разведчика, а также принимал участие в боевых действиях в Донецкой области.