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Судове засідання у справі Труханова закінчилося бійкою

Новини » Надзвичайні події    17.01.2019 - 17:40
Судове засідання у справі Труханова закінчилося бійкою
Фото: засідання суду (twitter.com/mishajedi)

Сьогодні прокурори зачитували документи, які знайшли в офісі колишнього депутата Дубового

Судове засідання по справі мера Одеси Геннадія Труханова, його заступника Павла Вугельмана, директора департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексія Спектора, яких звинувачують у створенні схеми для продажу приміщень одеській міській громаді за завищеною ціною, закінчилося бійкою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".

Повідомляється, що активісти вирішили заспівати Труханову колядки і привітати його з днем народження. Сам мер разом з охоронцями покинув будівлю, але на супротивників Труханова налетіли його прихильники - в основному літні жінки.

Після закінчення засідання активісти спробували "привітати" Труханова колядками з днем народження, що призвело до бійки з групою підтримки діючого міського голови.

Судове засідання по справі Труханова продовжиться завтра, 18 січня, після чого в розгляді справи буде тижнева перерва. 17 січня прокурори зачитували документи, які знайшли під час обшуку в офісі колишнього народного депутата Олександра Дубового. Його дії були виділені в окреме кримінальне провадження.

Нагадаємо, в Малиновському районному суді Одеси 23 листопада зачитали обвинувальний акт Труханову та іншим посадовим особам, яких звинувачують у заволодінні коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах за попередньою змовою.

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