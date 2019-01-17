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Судебное заседание по делу Труханова закончилось потасовкой

Новости » Происшествия    17.01.2019 - 17:40
Судебное заседание по делу Труханова закончилось потасовкой
Фото: заседание суда (twitter.com/mishajedi)

Сегодня прокуроры зачитывали документы, которые нашли при обыске в офисе бывшего депутата Дубового

Судебное заседание по делу мэра Одессы Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана, директора департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексея Спектора, которых обвиняют в создании схемы для продажи помещений одесской городской общине по завышенной цене, закончилось потасовкой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свободу".

Сообщается, что активисты решили спеть Труханову колядки и поздравить его таким образом с днем ​​рождения. Сам мэр вместе с охранниками покинул здание, но на противников Труханова налетели его сторонники - в основном пожилые женщины.

После окончания заседания активисты попытались "поздравить" Труханова колядками с днем ​​рождения, что привело к драке с группой поддержки действующего городского головы.

Судебное заседание по делу Труханова продолжится завтра, 18 января, после чего в рассмотрении дела будет недельный перерыв. 17 января прокуроры зачитывали документы, которые нашли при обыске в офисе бывшего народного депутата Александра Дубового. Его действия были выделены в отдельное уголовное производство.

Напомним, в Малиновском районном суде Одессы 23 ноября зачитали обвинительный акт Труханову и другим должностным лицам, которых обвиняют в завладении средствами местного бюджета в особо крупных размерах по предварительному сговору.

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