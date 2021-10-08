Судова реформа Зеленського під загрозою: Верховний Суд звернувся до КСУ

Пленум Верховного суду звернувся до Конституційного Суду з проханням оцінити конституційність судової реформи президента Володимира Зеленського. За звернення виступили 129 учасників пленуму, проти 15.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення пленуму ВС.
"Рішення прийнято і давайте побажаємо КСУ успіхів у розгляді нашого подання", - оголосила голова ВС Валентина Данішевська.
Судді ВС у своєму поданні заявили, що частина положень судової реформи, які наприклад стосуються створення Етичної ради з іноземних експертів, можуть бути неконституційні.
На початку засідання частина суддів спробували провести голосування на пленумі в закритому режимі, але їх не підтримала більшість.
Нагадаємо, наприкінці вересня в коментарі РБК-Україна Моніч повідомив, що Раду суддів можуть позбавити права формувати етичну раду.
Детальніше про хід судової реформи в Україні - в матеріалі РБК-Україна "Битва за реформу. Чим закінчиться конфлікт Зеленського і судової влади".