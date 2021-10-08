RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Судова реформа Зеленського під загрозою: Верховний Суд звернувся до КСУ

Автор: Олег Черниш

Пленум Верховного суду звернувся до Конституційного Суду з проханням оцінити конституційність судової реформи президента Володимира Зеленського. За звернення виступили 129 учасників пленуму, проти 15.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення пленуму ВС.

"Рішення прийнято і давайте побажаємо КСУ успіхів у розгляді нашого подання", - оголосила голова ВС Валентина Данішевська.

Судді ВС у своєму поданні заявили, що частина положень судової реформи, які наприклад стосуються створення Етичної ради з іноземних експертів, можуть бути неконституційні.

На початку засідання частина суддів спробували провести голосування на пленумі в закритому режимі, але їх не підтримала більшість.

Нагадаємо, наприкінці вересня в коментарі РБК-Україна Моніч повідомив, що Раду суддів можуть позбавити права формувати етичну раду.

Детальніше про хід судової реформи в Україні - в матеріалі РБК-Україна "Битва за реформу. Чим закінчиться конфлікт Зеленського і судової влади".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСудова реформа