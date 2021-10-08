Судова реформа Зеленського під загрозою: Верховний Суд звернувся до КСУ

Пленум Верховного суду звернувся до Конституційного Суду з проханням оцінити конституційність судової реформи президента Володимира Зеленського. За звернення виступили 129 учасників пленуму, проти 15.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення пленуму ВС.

"Рішення прийнято і давайте побажаємо КСУ успіхів у розгляді нашого подання", - оголосила голова ВС Валентина Данішевська.

Судді ВС у своєму поданні заявили, що частина положень судової реформи, які наприклад стосуються створення Етичної ради з іноземних експертів, можуть бути неконституційні.

На початку засідання частина суддів спробували провести голосування на пленумі в закритому режимі, але їх не підтримала більшість.