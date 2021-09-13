ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський заявив, що не допустить блокування судової реформи

Новость на русском →
Київ, Понеділок 13 вересня 2021 15:52
Зеленський заявив, що не допустить блокування судової реформи Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не допустить блокування судової реформи в країні. В офісі глави держави 16 вересня пройде присвячена цьому питанню робоча зустріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Я не допущу блокування головної реформи країни, яку обіцяв українцям і ініціював. Кожна незаконна дія, спрямована на блокування судової реформи, отримає негайну оцінку і відсіч", - цитує ОП Зеленського.

За його словами, глава держави не дозволить суддям, які перешкоджаю реформі та очищенню судової системи країни, позбавити українців права на справедливість.

"Судді, які хочуть працювати в прозорій системі, повинні мати повну підтримку", - додав президент.

В ОП зазначили, що 16 вересня Зеленський проведе робочу зустріч з представниками суддівського управління, включаючи голову Ради суддів і Верховного Суду. У ній також візьмуть участь народні депутати та посли "Великої сімки".

Нагадаємо, проголосована Верховною Радою судова реформа передбачає участь, причому з вирішальним голосом, міжнародних експертів у формуванні Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Судова реформа
NEWS
Чи загрожує Києву локдаун: яка ситуація з COVID у столиці
Чи загрожує Києву локдаун: яка ситуація з COVID у столиці
DAILY
Сезон карантинів. Коли в Україні посилять обмеження і що зміниться
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сезон карантинів. Коли в Україні посилять обмеження і що зміниться