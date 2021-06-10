На суді щодо MH17 оприлюднили нові переговори про "Бук" після катастрофи

Версія про українську " сушку"

Зокрема, 17 липня 2014 року відразу після катастрофи о 16:48 обвинувачений Леонід Харченко подзвонив ватажку військової розвідки "ДНР" Сергію Дубинському і повідомив, що бойовики збили український винищувач "Сушку".

О 17:45 телефоном Дубинському повідомляють, що намагаються знайти "чорні скриньки", а через кілька хвилин "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін запитує його про те, хто збив малайзійський Boeing. Дубинський відповідає, що нібито збили "Сушку", а про пасажирський літак нічого не знає.

О 18:44 Харченко дзвонить російському бойовику Олегу Пулатову і той каже, що він повинен наполягати на тому, що збили український винищувач, який "до цього збив китайський пасажирський літак".

Через три години після аварії здзвонилися Дубинський і Пулатов, який вже знаходився на місці катастрофи і заявив про те, що "Сушка" нібито збила цивільний літак, а бойовики збили нібито український літак саме ракетою "Бук".

Практично відразу Дубинський дзвонить Гіркіну і доповідає, що "Сушка" нібито збила Boeing, але підкреслює, що Україна все одно буде звинувачувати бойовиків. Відразу ж після цього він знову дзвонить Харченку і уточнює, чи є свідки того, що Boeing збили не бойовики. Після цього вони вирішують дозволити доступ до місця катастрофи людям з ОБСЄ.

Деталі про російський "Бук"

Далі на суді представили записи розмов Гіркіна, в яких обговорюється зміна місця розташування "Бука", щоб захистити його від українського удару. Зрештою його повертають до Росії. Бойовики використовують кодові слова, називаючи зенітно-ракетну установку "іграшкою" або "коробкою".

В 20:30 Гіркін по телефону розповідав Дубинському про "Бук", який потрібно відвезти на кордон. Саме слово "Бук" ніде не зустрічається, але в основному мова йде про "ящику", за яким "низький хлопчик" прийде забрати його на кордоні. Ще через годину Харченко доповідає, що "ящик" пропав після того, як він доїхав до Сніжного своїм ходом.

Пізніше Харченко просив Пулатова зв'язатися з екіпажем "ящика" і запитати, куди вони їдуть. Останній кілька разів безуспішно намагався зв'язатися з ними. За даними слідства, у цей час "Бук" ще знаходився недалеко від місця запуску ракети.

Кілька свідків заявили, що бачили "Бук" після катастрофи MH17, в тому числі біля супермаркету "Фуршет" в Сніжному. Близько 22:30 Дубинський намагався уточнити у Харченка, де знаходиться "Бук" і той підтверджує, що він у Сніжному. Дубинський також просив назвати номер телефону водія.

Далі свідок повідомив, що Харченко доручив йому супроводжувати "Бук" на зворотному шляху до Росії від супермаркету "Фуршет". У самому "Буку" були три особи - двоє військових і один в цивільному. За словами свідка, це і був екіпаж "Бука". По дорозі свідку дзвонили кілька разів, в тому числі від Гіркіна з приводу маршруту. Наступного ранку свідок почув, що літак збили з ракетної установки, яку він супроводжував напередодні ввечері.