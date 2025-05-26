Судей ВАКС прослушивали? В домах обнаружили оборудование для слежки

На прошлой неделе в жилье работников аппарата Высшего антикоррупционного суда было найдено оборудование для тайного аудио- и видеонаблюдения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"Эти факты расцениваем как попытки влияния на осуществление беспристрастного правосудия судьями ВАКС и связываем с рассмотрением судебных дел, находящихся в производстве суда", - сказано в сообщении.
Уточняется, что сейчас было подано сообщение о вмешательстве в осуществление правосудия в Высший совет правосудия и Офис Генерального прокурора и возбуждены уголовные производства.
В ВАКС напомнили, что в соответствии со статьей 6 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" вмешательство в осуществление правосудия, влияние на суд или судей любым способом, сбор, хранение, использование и распространение информации устно, письменно или другим способом с целью дискредитации суда или влияния на беспристрастность суда запрещаются, а вмешательство в деятельность судебных органов влекут ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом Украины.
"Независимость суда - это не привилегия судей, а конституционная гарантия справедливого правосудия. Каждая попытка следить, контролировать или влиять на суд любым способом независимо от метода или формы является серьезной угрозой для судебной системы, правопорядка и демократии", - заявила Председатель Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко.
Напомним, что в декабре 2022 года Зеленский подписал закон о ликвидации Окружного административного суда Киева и создании Киевского городского окружного административного суда. При этом законопроект о ликвидации ОАСК был подан Зеленским еще в апреле 2021 года.
На днях же Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.
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