У Судані під час сутичок із військовими загинули 11 людей

У Судані під час сутичок між військовими та учасниками акцій протесту, які сталися напередодні, 30 червня, загинуло щонайменше 11 осіб. Про це пише DW.

За даними представників опозиційних сил, троє тіл було знайдено в сусідньому зі столицею країни Хатумом місті Омдурман. Ці мітингарі загинули саме тоді, коли поліція стріляла в натовп протестувальників балонами зі сльозогінним газом, намагаючись спинити колону мітингарів.

Ще одна особа, котра дістала під час зіткнень із силовиками поранень, загинула дорогою до лікарні. Загалом, за даними опозиції, кількість загиблих у столиці країни та розташованих неподалік містах та населених пунктах сягнула 11 осіб. Цю кількість жертв сутичок підтвердили також і в опозиційній Спілці лікарів Судану, близькій до громадської організації SPA, що виступала організатором акції протесту.

Натомість представники влади заявляють про щонайменше сімох загиблих та близько 200 поранених унаслідок сутичок.

Раніше повідомлялося, що щонайменше п'ятеро протестувальників загинули в неділю в різних містах Судана в ході "маршу мільйонів".

Як відомо, організатором акції протесту в Хартумі виступила громадська організація SPA, в центральному офісі якої напередодні військові провели обшуки. Крім того, демонстранти протестували проти силового розгону попередньої акції протесту, яка відбулася 3 червня. Тоді загинуло майже 120 людей.