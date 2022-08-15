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У Судані понад пів сотні людей стали жертвами рясних злив і повеней

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Судан, Понеділок 15 серпня 2022 04:12
У Судані понад пів сотні людей стали жертвами рясних злив і повеней Фото: У Судані 52 осіби стали жертвами рясних злив і повеней (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Судані пройшли рясні дощі, які призвели до масштабних повеней. Унаслідок негоди загинули та постраждали десятки людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Згідно з повідомленням Нацради цивільної оборони країни, жертвами стихії стали 52 особи, ще 25 - поранені.

Окрім цього, зруйнувано понад 5,3 тисячі будинків та ще майже 2,9 тисячі пошкодила.

У постраждалі регіони на заході Судану вже спрямували конвої з гуманітарною допомогою та помпами для відкачування води.

До слова, метеорологи попереджають про посилення опадів у Судані.

Нагадаємо, у східній частині американського штату Кентуккі щонайменше 37 людей загинули в результаті раптових повеней.

Раніше ми писали, що влада Сіднею видала указ про евакуацію тисяч жителів після того, як безперервні дощі затопили декількох передмість найбільшого міста Австралії.

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