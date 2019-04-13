У Судані лідер перевороту подав у відставку

Глава військової ради Судану Авад ібн Ауф, який був лідером державного перевороту в країні, поваливший давнього лідера країни на тлі протестів оголосив про відхід у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Міністр оборони оголосив про своє рішення по державному телебаченню заявив, що його наступником стане генерал-лейтенант Абдель Фаттах Абдельрахман Бурхан.

Повідомляється, що таке рішення лідером держперевороту було прийнято після того, як протестувальники відмовилися покинути вулиці заявивши, що ібн Ауф був надто близьким до колишнього лідера країни Омара аль-Башира.

Після оголошення про відхід міністра, протестувальники повідомили, що це стало для них перемогою. Тепер вони вимагають переходу до цивільного правління в країні і тільки після цього готові повернутися додому з вулиць.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 квітня в Судані стався військовий переворот, в результаті якого був відсторонений президента Омар аль-Башир і його оточення. Також в ході військового перевороту були заарештовані екс-міністр оборони країни, чинний губернатор провінції Хартум Абдель Рахім Мохаммед Хуссейн.