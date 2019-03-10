У Судані заарештовано лідерів опозиції

Одного з лідерів опозиції засудили до тижня тюремного ув'язнення

В Судане, из-за начала вспыхнувших в столице акций протеста, арестовали лидеров оппозиционного движения, среди которых председатель Национальный партии Умма Мариам Садик аль-Махди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

Сообщается, что 10 марта днем оппозиционные лидеры, которые возглавляли протесты против введения в стране чрезвычайного положения и роспуска парламента, были арестованы правоохранителями.

Позже лидер Альянса демократических адвокатов Вали Али Саид рассказал, что чрезвычайный суд приговорил Садика аль-Махди к одной неделе тюремного заключения и штрафу в 2 тыс. суданских фунтов (42 доллара США). Также было оштрафовано еще 5 демонстрантов на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. суданских фунтов (105-211 долларов).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Судана распустил правительство и ввел режим ЧП. Президент Судана Омар аль-Башир распустил правительство и ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на один год, а также попросил парламент страны отложить поправки в Конституцию, которые позволят ему участвовать в президентских выборах в 2020-м.