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Судан находится на пороге полномасштабной гражданской войны, - ООН

Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар по суданскому Омдурману, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека, и заявил, что страна находится "на пороге полномасштабной гражданской войны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Заместитель представителя ООН Фархан Хак заявил, что глава организации "глубоко обеспокоен" тем, что война между вооруженными силами страны поставила ее "на грань полномасштабной гражданской войны, потенциально дестабилизирующей весь регион".

"Мы видим полное игнорирование гуманитарного права и прав человека, что опасно и вызывает тревогу", - отметил он.

Также отмечается, что в воскресенье произошли столкновения между военными и силами быстрого реагирования в других местах Судана, в том числе в штатах Северный Кордофан, Южный Кордофан и Голубой Нил.

Боевые действия в Судане

С апреля в Судане продолжаются боевые действия между регулярной армией страны и силами быстрого реагирования. Между двумя структурами возник конфликт по подчинению, переросшему в вооруженное противостояние. В настоящее время известно о более 3000 погибших и 6000 раненых в результате конфилкта.

А 8 июля вооруженные силы Судана нанесли удар по Омдурману, в результате чего погибли по меньшей мере 22 человека.

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СуданООН