В судах на фінальній стадії знаходяться справи Азарова та Курченка, - Луценко

В судах також на завершальних стадіях знаходяться справи Єфремова та Лавриновича

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в судах на завершающих стадиях находятся дела в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и украинского олигарха Сергея Курченко. Об этом он заявил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Также Луценко прокомментировал сегодняшнюю пресс-конференцию экс-президента Виктора Януковича.

"Сегодняшняя конференция осужденного бывшего президента состоялась. Я хочу подчеркнуть, что осуждение Януковича является не только приговором государства, а и серьезным сигналом для Путина. Также этот приговор является серьезным сигналом для других правонарушителей, где бы они не находились", - сказал Луценко.

По его словам, в судах на завершающих стадиях находятся дела Ефремова и Лавриновича.

"На финальной стадии дела Азарова и Курченко. Можно еще перечислить около 160 дел", - добавил он.

Напомним, Европейский суд аннулировал санкции против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

Отметим, в августе этого года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что дело Николая Азарова передано в суд. "У нас новость. Азаров уже ушел в суд за заочным осуждением, хотя никого это уже не волнует", - отметил он.