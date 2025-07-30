Суд обязал вернуть киевлянину 17 000 грн уплаченного штрафа за нарушение воинского учета

Дарницкий районный суд г. Киева принял заочное решение о возвращении гражданину 17 тысяч грн, уплаченных в качестве штрафа за нарушение правил воинского учета в особый период (ч. 3 ст. 210 КоАП Украины).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Суть дела

Штраф был наложен 11 ноября 2024 года начальником Дарницкого районного ТЦК и СП за то, что гражданин по достижении им 27 лет не стал на воинский учет по зарегистрированному месту жительства.

12 ноября 2024 года гражданин добровольно уплатил штраф, однако обжаловал в суде постановление о привлечении его к административной ответственности. 30 декабря 2024 года суд отменил постановление, что стало основанием для возврата уплаченных средств.

Однако средства ему не вернули, поэтому он обратился с отдельным иском к Дарницкому районному ТЦК и СП, третье лицо - Главное управление Государственной казначейской службы Украины в г. Киеве о взыскании безосновательно приобретенных денежных средств.

Судом установлено, что после отмены штрафа, орган государственной власти обязан был вернуть уплаченные средства в соответствии со ст. 1212 ГК Украины, поскольку такие средства содержатся в Государственном бюджете без достаточных правовых оснований. Суд подчеркнул, что отказ Казначейства в возврате штрафа на основании отсутствия представления ТЦК на возврат средств не лишает гражданина права на судебную защиту.

Мнение юриста

По словам юриста Клима Братковского, в соответствии с ч. 1 ст. 1212 Гражданского кодекса Украины лицо, которое приобрело имущество или сохранило его у себя за счет другого лица (потерпевшего) без достаточного правового основания (безосновательно приобретенное имущество), обязано вернуть потерпевшему это имущество.

"Лицо обязано вернуть имущество и тогда, когда основание, на котором оно было приобретено, впоследствии отпало. Отмена постановления о наложении штрафа автоматически делает уплаченные средства находящимися в Государственном бюджете Украины без достаточного правового основания", - говорит он.

Как констатирует юрист, истец воспользовался правовым заключением Верховного Суда, изложенным в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 08 августа 2023 года по делу № 910/5880/21.

"Сумму штрафа, перечисленную в бюджет на основании постановления о применении такого взыскания, которую в дальнейшем признал противоправной и отменил административный суд, можно взыскать в пользу плательщика согласно статье 1212 ГК Украины как безосновательно удерживаемую. Это стало основанием для удовлетворения иска о возврате средств", - добавляет он.