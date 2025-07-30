Суд зобов'язав повернути киянину 17 000 грн сплаченого штрафу за порушення військового обліку

Дарницький районний суд м. Києва ухвалив заочне рішення про повернення громадянину 17 тисяч грн, сплачених як штраф за порушення правил військового обліку в особливий період (ч. 3 ст. 210 КпАП України).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Суть справи

Штраф було накладено 11 листопада 2024 року начальником Дарницького районного ТЦК та СП за те, що громадянин після досягнення ним 27 років не став на військовий облік за зареєстрованим місцем проживання.

12 листопада 2024 року громадянин добровільно сплатив штраф, однак оскаржив в суді постанову про притягнення його до адміністративної відповідальності. 30 грудня 2024 року суд скасував постанову, що стало підставою для повернення сплачених коштів.

Однак кошти йому не повернули, тому він звернувся з окремим позовом до Дарницького районного ТЦК та СП, третя особа - Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві про стягнення безпідставно набутих грошових коштів.

Судом встановлено, що після скасування штрафу, орган державної влади зобов’язаний був повернути сплачені кошти відповідно до ст. 1212 ЦК України, оскільки такі кошти утримуються в Державному бюджеті без достатніх правових підстав. Суд підкреслив, що відмова Казначейства у поверненні штрафу на підставі відсутності подання ТЦК на повернення коштів не позбавляє громадянина права на судовий захист.

Думка юриста

За словами юриста Клима Братківського, відповідно до ч. 1 ст. 1212 Цивільного кодексу України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно.

"Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Скасування постанови про накладення штрафу автоматично робить сплачені кошти такими, що знаходяться у Державному бюджеті України без достатньої правової підстави", - каже він.

Як констатує юрист, позивач скористався правовим висновком Верховного Суду, викладеним у постанові Великої Палати Верховного Суду від 08 серпня 2023 року у справі № 910/5880/21.

"Суму штрафу, перераховану до бюджету на підставі постанови про застосування такого стягнення, яку надалі визнав протиправною та скасував адміністративний суд, можна стягнути на користь платника згідно зі статтею 1212 ЦК України як безпідставно утримувану. Це стало підставою для задоволення позову про повернення коштів", - додає він.