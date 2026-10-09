Сколько военных вернулось из СЗЧ и какие бригады в этом лидируют

Тысячи украинских военнослужащих вернулись в свои подразделения после самовольного ухода из части (СЗЧ) благодаря упрощенной процедуре. По количеству людей это соразмерно с личным составом двух-трех бригад.

Как передает РБК-Украина , об этом рассказали в Минобороны Украины .

В ведомстве отметили, что значительная часть военных по возвращении снова заняла боевые должности. Речь идет о людях, уже имеющих опыт службы и навыки, необходимые для выполнения задач.

После возвращения военнослужащим восстановили денежное и другое довольствие. Они снова исполняют служебные обязанности в своих подразделениях.

"Все вернувшиеся в ряды защитников однозначно усиливают войско. Поэтому результат оцениваем положительно", - подчеркнули в министерстве.

В Минобороны также поблагодарили воинские части, которые присоединились к программе, прорабатывали заявки и согласовывали рапорты. Отдельно отметили подразделения, принимавшие военнослужащих, решивших вернуться на службу.

Какие бригады приняли больше всего военных

По количеству фактических возвратов в первую пятерку вошли:

20-я отдельная бригада беспилотных систем «К-2»;

53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха;

3-я отдельная штурмовая бригада;

63-я отдельная механизированная бригада;

429 отдельная бригада беспилотных систем «Ахиллес».

Также в Минобороны отметили бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" и "Азов".

"Спасибо всем, кто отважился и вернулся. Это могло быть непростое решение, но оно точно правильное", - подытожили в ведомстве.