Суд изменил меру пресечения мэру Ирпеня Маркушину

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил апелляцию насчет меры пресечения для мэра Ирпеня Александра Маркушина. Его поместили под домашний арест.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Согласно решению суда, Маркушин будет находиться под круглосуточным домашним арестом.
Городского голову Ирпеня освободили из-под стражи в зале суда.
Напомним, украинские правоохранители подозревают Маркушина в организации незаконной переправки лиц через государственную границу.
Согласно информации ГБР, Маркушин в августе 2022-го года выехал в Польшу и вернулся в Украину через несколько дней. Во время выезда Маркушин не находился в заграничной командировке.
Сам мэр утверждает, что он поехал в Польшу с разрешением от Киевской областной военной администрации и вернулся обратно с беспилотниками для украинских защитников.
24 января стало известно, что суд избрал меру пресечения Маркушину в виде содержания под стражей. Также для него предусмотрели возможность внести залог в размере 30 млн гривен.
При этом уже 28 января Печерский райсуд отстранил Маркушина от должности городского главы Ирпеня.
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