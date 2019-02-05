Суд заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я

Супрун відсторонили за позовом нардепа Ігоря Мосійчука

Окружной административный суд Киева запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы фракции Радикальной партии Олега Ляшко.

Отметим, суд отстранил Супрун по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука к премьеру Владимиру Гройсману о подписании распоряжения о временном возложении на Супрун выполнения обязанностей министра здравоохранения. Истец просил признать действия Гройсмана противоправными. Также Мосийчук просил признать противоправной его бездеятельность по невнесению на рассмотрение Рады представления о назанчении министра здравоохранения.

Фото: решение суда (facebook.com/O.Liashko)

В то же время в министерстве заявили, что узнали об отстранении Супрун из СМИ. В настоящее время ее команда консультируется с юристами.

Напомним, в ноябре комитет Верховной рады по вопросам здравоохранения направил проект постановления об увольнении Супрун спикеру Андрею Парубию.

Сама же Супрун расценивала такие выпады в свой адрес как "характерный ответ старой системы, которая больше всего стремится сохранить статус-кво".

"Это помогает понимать, что мы действуем правильно и выполняем общественный запрос на настоящие изменения", - отмечала она в октябре.