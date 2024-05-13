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Суд заочно арестовал бывшего первого заместителя секретаря СНБО Гладковского

Фото: Олег Гладковский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал 13 мая бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Речь идет о деле об ущербе на более 17 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

По данным источников РБК-Украина, речь идет об Олеге Гладковском.

"13 мая следователь судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему первому заместителю секретаря СНБО, который совместно с бывшим заместителем министра обороны и директором департамента Министерства обороны обвиняется в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,4 млн грн", - говорится в сообщении.

Дело Гладковского

Напомним, в ходе досудебного расследования установлено, что экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он и его близкие лица имеют долю собственности, а именно - ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

Отметим, что в марте 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО.

В октябре 2019 года ему было сообщено о подозрении. В апреле 2020 года - экс-заместителю министра обороны и директору департамента Министерства обороны. Указанным лицам инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

2 июля 2021 года обвинительный акт по делу направлен в ВАКС для рассмотрения по существу. А 16 апреля 2024 года коллегия судей ВАКС, учитывая неявки обвиняемого в судебные заседания, объявила Гладковского в розыск.

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