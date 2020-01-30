Суд заклав юридичну міну під "справу Мартиненко", - адвокат

Фото: Микола Мартиненко (з відкритих джерел)

На думку адвоката одного з фігурантів справи, судді ВАКС порушили право на захист

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду порушила право на захист у так званій "справі Мартиненко" (справа, в якій фігурує колишній народний депутат України Микола Мартиненко) і заклала юридичну міну під майбутнє рішення суду по цій справі. Про це заявила журналістам адвокат Ганна Палагіцька, яка захищає одного з фігурантів цієї справи Павла Скаленко, передає телеканал "Еспресо".

"На судовому засіданні 29 січня я повідомила суд про те, що встигла ознайомитися лише з половиною матеріалів справи - усього там понад 200 томів, які дуже заплутані і хаотично скомпоновані. Як новий адвокат Павла Скаленко я щодня знайомлюся з ними в приміщенні суду, з об'єктивних причин у мене "випали" лише кілька днів, підтвердження чого були надані суду при заяві клопотання", - повідомила адвокат.

За її словами, колегія суддів на чолі з Лесею Федорак безпідставно відмовила їй у продовженні строку ознайомлення з матеріалами справи і залишила такий час тільки до 6 лютого.

"Дуже шкода, що розгляд цієї справи шановні судді ВАКС почали з порушення закону. Адже я не зможу повноцінно захищати свого клієнта, якому суд відмовив у забезпеченні його права на захист. За умови щоденного ознайомлення в суді мені потрібно ще мінімум 2 місяці для того, щоб я змогла надавати Скаленко повноцінний юридичний захист. Це процесуальне порушення може стати однією з підстав для оскарження майбутнього рішення суду по цій справі", - сказала Палагіцька.

"Захисники інших учасників цієї справи підтримали мене, так 2 місяці нічого не змінять, а фігурантам справи загрожує до 15 років позбавлення волі. НАБУ і САП 2 роки не хотіли передавати цю справу до суду і зробили це тільки під тиском захисту. Суддя Федорак почала посилатися на те, що мій клієнт як людина з вищою освітою зможе сам у всьому розібратися (хоча він делегував це право мені як його захиснику), а мені порадила знайомитися з матеріалами в ході судових засідань - але там я не повинна знайомитися з матеріалами, а вже висловлювати свою правову оцінку цих матеріалів. Крім того, суддя задовольняє всі клопотання прокурорів САП", - зазначила адвокат.

На думку захисниці, така поведінка суддів у "справі Мартиненко" викликає сумніви у їх об'єктивності і суто юридичний підход до навіть очевидних процесуальних питань.

"Це справа почала розглядати лише третя колегія суддів ВАКС - дві інших взяли самовідвід. Мені не хочеться вірити у чутки, що НАБУ і САП шукали тих суддів, які будуть прислухатися до них і приймати політичні рішення. Європейський суд з прав людини завалений такими рішеннями - але ж це були рішення "старих" українських судів... Ми будемо робити публічним, у тому числі на міжнародному рівні, кожне порушення закону з боку судді Федорак та її колег", - пообіцяла адвокат.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) об'єднав справу колишнього народного депутата Миколу Мартиненка, який фігурує у розкраданнях на "Енергоатомі" і східному гзк, з іншим кримінальним провадженням.