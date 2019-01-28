Суд закінчив дослідження панамських документів у справі Мартиненка

Фото: Микола Мартиненко (УНІАН)

У суді дослідили функціонування офшору Брадкрест, який отримував відкати

Шевченківський районний суд Києва закінчив дослідження панамських документів у справі колишнього народного депутата Миколи Мартиненка (фракція Народний фронт"), якого обвинувачують у незаконному заволодінні коштами "Енергоатому". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як зазначили в прес-службі, ці документи отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу компетентними органами Республіки Панама.

Зокрема, суд дослідив документи, що стосуються створення та функціонування офшору Брадкрест, на який виводились кошти з ДП "НАЕК Енергоатом", в тому числі й ті, що стосуються розміру оплати номінальному держателю акції компанії, який становив 250 доларів на рік.

Також судом розпочато дослідження документації конкурсних торгів ДП "НАЕК Енергоатом" щодо закупівлі устаткування на ряд українських АЕС, повідомили в САП.

На наступному судовому засіданні, що відбудеться о 9 год. 4 лютого 2019 року, заплановано продовжити дослідження доказів сторони обвинувачення, розповіли в прес-службі.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку січня 2019 року, сторона обвинувачення у справі Миколи Мартиненка у суді показала документи, які свідчать про прямий стосунок екс-нардепа до офшорної компанії Bradcrest Investments, яка отримувала відкати на українських підрядах "Енергоатому".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шевченківський районний суд міста Києва відмовив стороні захисту колишнього нардепа Миколи Мартиненка, якого обвинувачують у розкраданні коштів "Енергоатому" і СхідГЗК, в визнанні недопустимими доказів по справі отриманих від швейцарських правоохоронців.