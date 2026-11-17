Суд запретил передачу активов IDS Ukraine

Согласно копиям постановления КОАС, которые есть в распоряжении портала, суд удовлетворил ходатайство кипрской холдинговой компании International Distribution Systems Limited (IDS) об обеспечении иска и запретил Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) подписывать договор о передаче в управление корпоративных прав группы IDS Ukraine.

Постановление делает невозможным завершение процедуры передачи корпоративных прав группы IDS Ukraine в управление юридической фирме "Приоритас", выбранной АРМА.

ВАКС рассматривает национализацию компании

Блокирование действий Агентства проходит на фоне финальной стадии рассмотрения иска Министерства юстиции в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) о взыскании подсанкционных активов IDS Ukraine в доход государства.

Следующее заседание ВАКС по этому делу назначено на 23 ноября 2026 года.

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Запрет на заключение договора со стороны АРМА фактически сохраняет статус кво компании до принятия решения антикоррупционным судом, после чего национализированный бизнес должен перейти непосредственно под контроль Фонда государственного имущества, минуя временное внешнее управление.

В чем суть спора

Решение об обеспечении иска было принято в рамках судебного процесса, открытого КОАС в мае 2026 года. В нем акционер холдинга IDS оспаривает полномочия АРМА по управлению арестованными корпоративными правами украинских заводов.

Истец отмечает, что после вступления в силу нового закона "Об АРМА" у агентства нет оснований управлять активами, на которые судом наложен только запрет отчуждения без запрета пользования и распоряжения.