Суд заблокував приватизацію "Центренерго"

Господарський суд Києва заборонив Фонду держмайна продовжувати процес продажу компанії "Центренерго". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Згідно з матеріалами суду, компанія "Укрдонінвест" бізнесмена Віталія Кропачева домагалася повторного забезпечення позову до Фонду держмайна у справі про приватизацію "Центренерго". Господарський суд задовольнив вимогу позивача.

"Вжити заходів щодо забезпечення позову ТОВ "Укрдонінвест" до ФДМ шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо здійснення приватизації ПАТ "Центренерго" до вступу в законну силу судового рішення за результатами розгляду справи по суті про визнання недійсним наказу ФДМУ № 1572 від 13 грудня 2018 року", - йдеться у рішенні.

Компанія Кропачева вимагає перезапустити конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу пакета акцій "Центренерго", щоб взяти в ньому участь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Фонді держмайна України сумніваються в завершенні приватизації "Центренерго" у 2020 році.

До цього прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що "Центренерго" одним з перших виставлять на продаж.