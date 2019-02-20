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Суд стягнув багатомільйонний податковий борг з фірми депутата Оніщенка

Новини » Фінанси    20.02.2019 - 16:58
Суд стягнув багатомільйонний податковий борг з фірми депутата Оніщенка
Фото: Олександр Онищенко (РБК-Україна)

Борг утворився за договором 2007 року

Київський окружний адміністративний суд стягнув з компанії "Надра Геоцентр" народного депутата Олександра Онищенка 23,78 млн грн податкового боргу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Судовий репортер".

Як зазначається в рішенні, з позовом звернулась Карлівська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Полтавській області.

Борг утворився за договором 2007 року про спільну діяльність ТОВ "Надра Геоцентр" і ПАТ "Укргазвидобування".

Як встановлено судом, заявлена до стягнення заборгованість з рентної плати за користування надрами рахується за ТОВ "Надра Геоцентр" як особою, відповідальною за сплату податків в межах договору про спільну діяльність.

За даними НАБУ, "Надра Геоцентр" контролюється нардепом Олександром Онищенко. Юридично засновником є кіпрська компанія "Фастіло Трейдинг ЛТД". Раніше співзасновником був сам Онищенко.

Нагадаємо, НАБУ отримало дозвіл на заочне засудження Олександра Онищенка. За версією слідства, нардеп є керівником злочинної організації, учасники якої отримали понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з "Укргазвидобуванням".

У лютому 2019 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направили до суду обвинувальний акт у так званій газовій справі про обвинувачення народного депутата України Олександра Онищенка та його фінансового директора. 

Суд не розпочав розгляд 48 справ від НАБУ і САП САП скерувала до суду обвинувальний акт стосовно Онищенка
Новини України СудОлександр ОнищенкоУкргаздобыча
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