Суд став на сторону Барщовського у спорі з "Інвестохіллз Веста"

Північний апеляційний господарський суд Київа за заявою власника групи компаній T.B. Fruit Тараса Барщовського переглянув рішення постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації "Союз інвесторів України" від 12 березня 2020 року та скасував його, як незаконне. Про це повідомляє УНІАН, передає РБК-Україна.

Таким чином, рішення про стягнення заборгованості за кредитним договором ТОВ "Танк Транс" перед ПАТ "Дельта Банк" на суму 75 млн євро не є законним. Позивачем до третейського суду було ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллз Веста".

Нагадаємо, це вже не перше судове рішення, яке приймається на користь власника групи компаній T.B. Fruit. Минулого тижня Господарський суд міста Київ відмовив у задоволенні заяви ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллз Веста" щодо накладення арешту на майно ТОВ "Танк Транс" та інших підприємств.

Тарас Барщовський є засновником і власником групи компаній T.B. Fruit - провідного виробника концентрованих соків в Європі, третього у світі виробника яблучного пектину. Кожна 10-я пляшка соку у світі зроблена з фруктів і ягід, перероблених T.B. Fruit.

До складу групи входять 7 заводів з переробки фруктів і овочів (Україна, Польща, Молдова), агрокультура, транспортно-логістичний, інжиніринговий бізнеси, компанія з виготовлення дерев'яних піддонів, а також власна торгова марка соків прямого віджиму Galicia.

Як повідомляло РБК-Україна, за результатами 2019 року T.B. Fruit в Україні перерахувала до бюджетів всіх рівнів 172 млн грн податків, що на 63 млн грн більше, ніж за той же період 2018 року.