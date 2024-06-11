Суд признал сына Байдена виновным в незаконном хранении оружия

Хантера Байдена признали виновным по всем трем пунктам. Присяжные совещались около 3 часов, прежде чем вынести свой вердикт.

После вердикта сын президента США покинул зал суда со своей женой Мелиссой и первой леди США Джилл Байден.

По информации Associated Press, Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы по всем трем пунктам обвинения.

Журналисты отмечают, что пока неясно, какой он может получить срок. Приговор зависит от судьи.

Судья Мэриэллен Норейка отметила, что вынесение приговора обычно происходит через 120 дней после вердикта, но дата не была назначена.

Реакция Джо Байдена

Президент США Джо Байден прокомментировал вердикт присяжных. По словам главы государства, он смирится с таким решением и продолжит уважать судебный процесс.

В то же время Байден подчеркнул, что он и первая леди всегда будут рядом со своим сыном.

"Многие семьи, в которых близкие люди боролись с наркоманией, понимают, что такое гордость за то, что человек вышел на другую сторону и оказался таким сильным и стойким в процессе выздоровления", - добавил президент США.