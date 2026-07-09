Убийство Березовской: сотруднику ГУР избрали меру пресечения, он сделал заявление

Суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу об убийстве подозреваемой в покушении на олигарха Вадима Ермолаева Анастасии Березовской. Перед принятием решения мужчина заявил, что не стрелял в женщину.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из залы суда.
Подозреваемый Владислав Реут, являющийся действующим сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины, во время судебного заседания заявил, что не производил смертельного выстрела.
По его словам, в женщину стрелял другой подозреваемый - бывший правоохранитель Виталий Жикович, а сам он действовал по принуждению.
Также мужчина сообщил, что готов и дальше сотрудничать со следствием. Он не возражал против содержания под стражей и согласился пройти проверку на полиграфе.
Судья удовлетворил ходатайство прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения. Он будет содержаться под стражей 60 суток без права внесения залога.
Прокурор сообщил, что один из двух подозреваемых уже дал показания и показал место, где было скрыто тело Березовской.
Речь идет о лесе близ села Юров Бучанского района Киевской области.
Также, по словам прокурора, украинские правоохранители сотрудничают с коллегами из Монако в рамках этого расследования.
Сотрудник ГУР утверждал, что не знал о намерении убить Березовскую. Ему Виталий Жикович вроде бы говорил, что женщину нужно забрать и "спрятать", потому что ей грозит опасность.
По дороге в "тайник" Жикович достал пистолет и зарядил его. Когда мужчины и Березовская находились в лесополосе, Жикович показал жестами ему, что нужно стрелять. По словам Гуровца, он отказался, после чего Жикович сам выстрелил в женщину.
Реут помогал Жиковичу закапывать тело, потому что, по его словам, боялся, что его тоже застрелят. Он добавил, что Жикович угрожал ему и жизни его родных в случае, если он кому-нибудь расскажет об этих событиях.
Напомним, как сообщало РБК-Украина, украинский бизнесмен Алексей Ермолаев вышел из комы. Его госпитализировали после взрыва автомобиля, произошедшего в Монако.
Впоследствии СБУ подтвердила гибель подозреваемой в покушении на Ермолаева. По данным следствия, речь идет об Анастасии Березовской.
Позже стало известно, что правоохранители задержали двух фигурантов дела об убийстве Березовской. Подозрение получили бывший правоохранитель и действующий сотрудник ГУР Министерства обороны Украины.
Также Государственная пограничная служба объяснила, почему подозреваемую не задержали во время пересечения границы .
В ведомстве заявили, что к моменту выезда женщины оснований для ее задержания не было.