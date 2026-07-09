Убийство Березовской: сотруднику ГУР избрали меру пресечения, он сделал заявление

Что заявил подозреваемый

Подозреваемый Владислав Реут, являющийся действующим сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины, во время судебного заседания заявил, что не производил смертельного выстрела.

По его словам, в женщину стрелял другой подозреваемый - бывший правоохранитель Виталий Жикович, а сам он действовал по принуждению.

Также мужчина сообщил, что готов и дальше сотрудничать со следствием. Он не возражал против содержания под стражей и согласился пройти проверку на полиграфе.

Какое решение принял суд

Судья удовлетворил ходатайство прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения. Он будет содержаться под стражей 60 суток без права внесения залога.

Что еще известно по делу

Прокурор сообщил, что один из двух подозреваемых уже дал показания и показал место, где было скрыто тело Березовской.

Речь идет о лесе близ села Юров Бучанского района Киевской области.

Также, по словам прокурора, украинские правоохранители сотрудничают с коллегами из Монако в рамках этого расследования.

Что сказал Реут

Сотрудник ГУР утверждал, что не знал о намерении убить Березовскую. Ему Виталий Жикович вроде бы говорил, что женщину нужно забрать и "спрятать", потому что ей грозит опасность.

По дороге в "тайник" Жикович достал пистолет и зарядил его. Когда мужчины и Березовская находились в лесополосе, Жикович показал жестами ему, что нужно стрелять. По словам Гуровца, он отказался, после чего Жикович сам выстрелил в женщину.

Реут помогал Жиковичу закапывать тело, потому что, по его словам, боялся, что его тоже застрелят. Он добавил, что Жикович угрожал ему и жизни его родных в случае, если он кому-нибудь расскажет об этих событиях.

Покушение на Ермолаева: что известно о деле

Напомним, как сообщало РБК-Украина, украинский бизнесмен Алексей Ермолаев вышел из комы. Его госпитализировали после взрыва автомобиля, произошедшего в Монако.

Впоследствии СБУ подтвердила гибель подозреваемой в покушении на Ермолаева. По данным следствия, речь идет об Анастасии Березовской.