Суд отказал компании с "российским следом" во взыскании 3,3 млн грн с Фонда гарантирования вкладов

Хозяйственный суд города Киева полностью отказал в удовлетворении иска ООО "АРОМА ЮКРЕЙН". Оно пыталось взыскать с Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Государственной казначейской службы более 3,3 млн гривен имущественного и морального вреда.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Так, компания считала, что понесла убытки из-за длительной ликвидации банка, где находились ее средства.

Суть дела

Дело касалось денежных средств ООО "АРОМА ЮКРЕЙН", которые находились на счетах в ПАО "ЭНЕРГОБАНК". В 2015 году банк был признан неплатежеспособным, после чего ФГВФЛ начал процедуру его ликвидации.

Требования компании на сумму 1 327 346,32 грн были признаны и включены в седьмую очередь реестра кредиторов банка. Однако, через шесть лет, так и не получив своих денег, ООО "АРОМА ЮКРЕЙН" обратилось в суд.

Истец утверждал, что бездействие Фонда, которое заключалось в незавершении ликвидации банка в предусмотренные законом сроки, нанесло ему имущественный ущерб на сумму "зависших" средств и моральный вред, который он оценил в 2 000 000 грн. Компания просила взыскать эти суммы из государственного бюджета.

Суд, рассмотрев дело, стал на сторону ответчиков. В решении отмечается, что ФГВФЛ не является органом государственной власти, а учреждением со специальным статусом, которое финансируется преимущественно за счет сборов с банков-участников, а не из госбюджета.

Суд отметил, что в таких спорах приоритет имеет специальный Закон Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Этот закон четко устанавливает очередность удовлетворения требований кредиторов за счет средств, полученных от продажи активов ликвидируемого банка.

Таким образом, суд пришел к выводу, что Фонд действовал в пределах своих полномочий, включив требования компании в реестр кредиторов. Истец не был лишен своего имущества, а лишь должен ждать удовлетворения своих требований в установленном законом порядке. Суд не нашел в действиях Фонда противоправного поведения, которое могло бы стать основанием для возмещения вреда. Требования о возмещении морального вреда также были признаны необоснованными и не доказанными.

Мнение юриста

Как говорит юрист Клим Братковский, это решение демонстрирует ключевой принцип работы системы ликвидации банков: требования кредиторов удовлетворяются не напрямую из средств Фонда гарантирования вкладов или госбюджета, а исключительно за счет активов самого ликвидируемого банка.

"Роль Фонда заключается в том, чтобы эти активы максимально эффективно продать и направить полученные средства на погашение долгов в порядке очередности, установленной законом. Юридические лица, в отличие от физических лиц, не подпадают под гарантии возмещения вкладов в пределах гарантированной суммы. Их требования ставят в общую очередь кредиторов. Попытка истца представить свои "зависшие" средства как прямые убытки, причиненные бездействием Фонда, была юридически некорректной", - говорит он.

Юрист подчеркнул, что суд четко указал, что задержка в ликвидации сама по себе не является противоправным действием, если Фонд действует в рамках процедур, определенных профильным законом.

"Единственный путь для компании вернуть средства - это дождаться своей очереди в процессе ликвидации банка", - добавил он.