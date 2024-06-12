Скандальному судье Львову отказали в восстановлении в должности в Верховном суде

Что предшествовало

15 сентября 2022 журналисты "Схем" обнародовали расследование, в котором утверждается, что судья Верховного суда Богдан Львов во время конкурса на должность судьи вероятно имел паспорт Российской Федерации. Львов отрицал эти обвинения, заявив, что информация недостоверна и распространяется с целью его дискредитации.

По данным журналистов, служба безопасности Украины также подтвердила наличие российского гражданства у судьи. Хотя СБУ не выступала с официальными заявлениями по этому поводу, Львов был лишен доступа к государственной тайне.

Кроме того, журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев подтвердил наличие у Львова гражданства России.

5 октября 2022 года бывший председатель Верховного суда Всеволод Князев уволил Богдана Львова из штата Верховного суда, а 9 ноября Львов подал иск в Окружной административный суд Киева.

10 января 2024 стало известно, что Киевский окружной административный суд частично удовлетворил административный иск Львова возобновление в должности и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Восстановление Львова в должности судьи

Сегодня, 12 июня, стало известно, что Апелляционный суд Киева отказал Богдану Львову в обновлении в должности судьи Верховного Суда. Коллегия судей подтвердила законность его увольнения, ссылаясь на письмо СБУ, в котором говорится о наличии у Львова гражданства РФ.

"В судебном заседании, которое состоялось 12 июня 2024 года, была провозглашена вступительная и резолютивная части решения. Полный текст будет изготовлен и обнародован впоследствии", - говорится в сообщении.

Подробнее о расследовании можно прочитать в материале РБК-Украина.

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