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НАЗК розподілило кошти з бюджету на фінансування партій у I кварталі 2019

Новини » Політика    30.01.2019 - 12:43
НАЗК розподілило кошти з бюджету на фінансування партій у I кварталі 2019
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Бюджетне фінансування отримають шість парламентських партій

Національне агентство з питань запобігання корупції розподілило кошти з державного бюджету на  фінансування статутної діяльності політичних партій у першому кварталі цього року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЗК.

Вказано, що загальна сума державного фінансування на 2019 рік, яка буде розподілена між партіями, становить 565 680 500, 00 гривень.

Бюджетне фінансування отримають шість парламентських партій:

  • "Народний фронт"- 36 363 350,00 гривень;
  • "Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" - 35 841 525,00 гривень;
  • "Опозиційний блок" - 15 489 725,00 гривень;
  • Радикальна партія Олега Ляшка - 12 231 425,00 гривень;
  • "ВО "Батьківщина" - 9 329 475,00 гривень;
  • "Об'єднання "Самопоміч" - 18 022 587,50 гривень і додатково 14 142 012,50 гривень.

Зазначимо, що "Самопоміч" додаткові кошти отримає завдяки дотриманню ґендерного принципу - у формуванні списків партія забезпечила присутність не менше двох кандидатів кожної статі у кожній п'ятірці списку.

Нагадаємо, раніше нацагентство розподілило бюджетні кошти на фінансування діяльності шести парламентських партій у 2019 році.

Як писало РБК-Україна, агентство продовжило строк подачі звітів політичних партій до 11 лютого 2019 року. Відзначимо, раніше були перевірені 276 фінансових звітів за III квартал 2018 року, виявлено порушення у звітах 43 політичних партій.

Додамо, комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує парламенту прийняти закон про вдосконалення порядку притягнення до відповідальності за порушення, пов'язані з наданням фінпідтримки політичним партіям і їх фінансовою звітністю.

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