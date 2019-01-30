НАЗК розподілило кошти з бюджету на фінансування партій у I кварталі 2019

Бюджетне фінансування отримають шість парламентських партій
Національне агентство з питань запобігання корупції розподілило кошти з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій у першому кварталі цього року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЗК.
Вказано, що загальна сума державного фінансування на 2019 рік, яка буде розподілена між партіями, становить 565 680 500, 00 гривень.
Бюджетне фінансування отримають шість парламентських партій:
Зазначимо, що "Самопоміч" додаткові кошти отримає завдяки дотриманню ґендерного принципу - у формуванні списків партія забезпечила присутність не менше двох кандидатів кожної статі у кожній п'ятірці списку.
Нагадаємо, раніше нацагентство розподілило бюджетні кошти на фінансування діяльності шести парламентських партій у 2019 році.
Як писало РБК-Україна, агентство продовжило строк подачі звітів політичних партій до 11 лютого 2019 року. Відзначимо, раніше були перевірені 276 фінансових звітів за III квартал 2018 року, виявлено порушення у звітах 43 політичних партій.
Додамо, комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує парламенту прийняти закон про вдосконалення порядку притягнення до відповідальності за порушення, пов'язані з наданням фінпідтримки політичним партіям і їх фінансовою звітністю.