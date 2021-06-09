Суд повернув Києву ділянку на Трухановому острові, яку пов'язують з Медведчуком
Верховний суд повернув Києву земельну ділянку на Трухановому острові вартістю понад 25 млн гривень. Земельну ділянку площею 1,16 гектара пов'язують з підозрюваним у державній зраді нардепом Віктором Медведчуком.
Про рішення суду повідомила Київська міська прокуратура.
Прокуратура встановила, що земельна ділянка була незаконно зайнята та використовувалася юридичною особою без відповідних документі. Ділянку використовували для розміщення будівель та споруд спортивно-оздоровчого комплексу.
"Будівництво будівель та споруд спортивно-оздоровчого комплексу було здійснено без відповідних дозвільних документів та на земельній ділянці комунальної власності, яка для цієї мети не відводилась", - наголосили у прокуратурі.
У прокуратурі зазначили, що рішення про повернення земельної ділянки ухвалив ще Господарський суд Києва, але інша сторона оскаржила його в апеляційній інстанції. Програвши апеляцію "власник" землі звернувся до Верховного суду, але суд став на бік прокуратури.
За даними журналістів Bihus.info, ця земельна ділянка на Трухановому острові була захоплена соратниками Медведчука - власниками приватного охоронного агентства "Шторм".
Нагадаємо, 11 травня Медведчуку оголосили підозру за трьома епізодами, зокрема, йому інкримінували державну зраду.
А на початку червня генпрокурор повідомила про відкриття ще одної справи, в якій фігурує Медведчук. Мова йде про справу щодо контрабанди вугілля з окупованих територій Донбасу.