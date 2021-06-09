Суд повернув Києву ділянку на Трухановому острові, яку пов'язують з Медведчуком

Верховний суд повернув Києву земельну ділянку на Трухановому острові вартістю понад 25 млн гривень. Земельну ділянку площею 1,16 гектара пов'язують з підозрюваним у державній зраді нардепом Віктором Медведчуком.

Прокуратура встановила, що земельна ділянка була незаконно зайнята та використовувалася юридичною особою без відповідних документі. Ділянку використовували для розміщення будівель та споруд спортивно-оздоровчого комплексу.

"Будівництво будівель та споруд спортивно-оздоровчого комплексу було здійснено без відповідних дозвільних документів та на земельній ділянці комунальної власності, яка для цієї мети не відводилась", - наголосили у прокуратурі.

У прокуратурі зазначили, що рішення про повернення земельної ділянки ухвалив ще Господарський суд Києва, але інша сторона оскаржила його в апеляційній інстанції. Програвши апеляцію "власник" землі звернувся до Верховного суду, але суд став на бік прокуратури.

За даними журналістів Bihus.info, ця земельна ділянка на Трухановому острові була захоплена соратниками Медведчука - власниками приватного охоронного агентства "Шторм".