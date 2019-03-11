Суд Вашингтона оголосить вирок Манафорту у середу

Вирок стосуватиметься, зокрема, прихованого лобізму Манафорта на користь українських клієнтів

Бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту 13 марта будет назначено наказание в суде Вашингтона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как отмечается, судья Эми Берман Джексон должен назначить наказание Манафорту за такие преступления, как заговор против США и сговор с целью препятствования правосудию, связанные с его скрытым лоббизмом в пользу украинских клиентов.

Новое наказание будет вынесено в приложение к решению в 47 месяцев тюрьмы, которые Манафорт получил на прошлой неделе от другого суда в Вирджинии за банковское и налоговое мошенничество.

Сообщается, что максимальный срок заключения по новому приговору может составить до 10 лет. Судья Джексон также определит, будут ли сроки наказания добавляться друг к другу, или учитываться одновременно.

Манафорт уже признал свою вину в этих преступлениях, а также в сговоре с целью отмывания денег, налогового мошенничества, а также в международном лоббизме без регистрации и согласился сотрудничать со следствием в сентябре.

Однако, как установила судья, он нарушил условия сотрудничества. В прошлом месяце судья Джексон установила, что Манафорт намеренно лгал прокурорам и освободила сторону обвинения от обязательств в рамках соглашения о сотрудничестве с подозреваемым.

Напомним, ранее сообщалось, что Федеральный суд США огласил приговор бывшему главе избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту, осудив его до 47 месяцев заключения.

Позже президент США прокомментировал приговор Манафорту. По мнению Трампа, заседание суда, на котором был вынесен приговор Полу Манафорту, свидетельствует об отсутствии связей действующего президента с Россией.