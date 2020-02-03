Суд затвердив мирову угоду "Уктрансгазу" з "Укрнафтою" на 15 млрд грн

Господарський суд Києва затвердив мирову угоду про визнання за "Укрнафтою" 2 млрд куб. м газу в підземних сховищах (ПСГ) "Укртрансгазу". Про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" та голова наглядової ради "Укрнафти" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Вітренко, тепер "Укрнафта" передає цей газ "Нафтогазу" за укладеним договором купівлі-продажу цього газу.

За його словами, наступними кроками мають стати наступні: "Нафтогаз" має отримати з держбюджету компенсацію за покладені спеціальні обов’язки, розрахуватися за цей газ з "Укрнафтою" (загальна сума - майже 15 млрд грн), а також передплатити до 14,6 млрд грн за газ, який "Укрнафта" буде видобувати і передавати "Нафтогазу" у майбутні періоди; "Укрнафта" всі ці кошти направить до держбюджету в якості погашення податкового боргу та сплати податків, які виникають у зв’язку зі здійсненням цих операцій".

Вітренко також повідоми, що угодою передбачено, що якщо "Нафтогаз" не виконає свої зобов’язання і до 1 квітня 2020 року не розрахується ці обсяги газу в сховищах, які "Укрнафта" передає "Нафтогазу", цей газ має бути повернутий "Укрнафті".

Як нагадав Вітренко, "Нафтогаз" і "Укрнафта" у лютому 2019 року почали процес врегулювання суперечок і вирішення проблеми з податковим боргом "Укрнафти". Сторони погодили угоду, за якою "Укрнафта продає "Нафтогазу" обсяг газу, який за рішенням Верховного суду України має бути визнаний за "Укрнафтою" у сховищах "Укртрансгазу" (оператор газосховищ, який входить у групу компаній "Нафтогаз"). Угодою також передбачається, що джерелом коштів для розрахунків з боку "Нафтогазу" буде компенсація, яку "Нафтогаз" має отримати з держбюджету.

Нагадаємо, у березні 2019 року виконавчий директор "Нафтогазу" і голова наглядової ради ПАТ "Укрнафта" Юрій Вітренко заявив, що податковий борг ПАТ "Укрнафта", за розрахунками, може досягати 30 млрд грн.

Для вирішення проблему податкового боргу акціонери ПАТ "Укрнафта" у березні 2019 року погодилися укласти контракти про продаж 4,062 млрд кубометрів газу "Нафтогазу". Угодами передбачено, що НАК купує 2,062 млрд кубометрів, що відповідає об'єму газу, що надійшов від "Укрнафти" до ГТС в попередні періоди, а також 2 млрд кубометрів газу майбутньої добичі. "Укрнафта" спрямує отримані кошти на погашення податкового боргу.