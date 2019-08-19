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Податкова хоче стягнути з "Укрнафти" півмільярда боргу

Новини » Економіка    19.08.2019 - 11:00
Податкова хоче стягнути з "Укрнафти" півмільярда боргу
Фото: Укрнафта (УНІАН)

Суд визнав матеріали достатніми для відкриття провадження

Окружний адміністративний суд м. Києва відкрив провадження в справі за позовом Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби до ПАТ "Укрнафта" про стягнення з банківських рахунків податкового боргу перед бюджетом на суму 547 млн грн. Про це йдеться в рішенні від 14 серпня 2019 року, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

В обґрунтування позовних вимог, позивач зазначив, що податковий боргу утворився на підставі нарахуванням грошового зобов`язання, визначеного податковими повідомленнями-рішеннями.

Суд визнав подану заяву і додані до неї матеріали достатніми для відкриття провадження у справі.

Нагадаємо, у березні 2019 року виконавчий директор "Нафтогазу" і голова наглядової ради ПАТ "Укрнафта" Юрій Вітренко заявив, що податковий борг ПАТ "Укрнафта", за розрахунками, може досягати 30 млрд грн.

Для вирішення проблему податкового боргу акціонери ПАТ "Укрнафта" у березні 2019 року погодилися укласти контракти про продаж 4,062 млрд кубометрів газу "Нафтогазу". Угодами передбачено, що НАК купує 2,062 млрд кубометрів, що відповідає об'єму газу, що надійшов від "Укрнафти" до ГТС в попередні періоди, а також 2 млрд кубометрів газу майбутньої добичі. "Укрнафта" спрямує отримані кошти на погашення податкового боргу.

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