Суд задовольнив позов Тимошенко щодо ціни на газ

Фото: судове засідання (ba.org.ua)

За даними "Батьківщини", суд визнав незаконною постанову Кабміну про встановлення єдиної ціни на газ

Колегія суддів Окружного адміністративного суду м. Києва задовільнила позов лідера "Батькщини" Юлії Тимошенко проти уряду щодо незаконного підвищення ціни на газ для населення та теплокомуненерго, яке відбулося у травні 2016 року. Про це повідомляє прес-служба "Батьківщини".

Так, суд визнав незаконною постанову Кабінету міністрів №315 від 2015 року про встановлення єдиної ціни на газ на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів.

"Доведена економічна необґрунтованість ціни на газ, у доцільності якої нас переконувала влада за останні 3 роки. Отже, тарифи – як ті, що були раніше встановлені, так і нинішні – не мають економічного підґрунтя, бо, на превеликий жаль, ціна на газ береться за методом "зі стелі", - зауважив представник Тимошенко у суді, голова "Спілки власників житла" Олексій Кучеренко.

"Таким чином, основна теза Юлії Тимошенко про абсолютну реальність зменшення вдвічі ціни на газ, по суті, доведена юридично!", – додав Кучеренко.

Таким чином тепер у юристів є юридична база для оскарження всіх інших постанов про встановлення ціни на газ, які були ухвалені з такими ж ознаками, вважає він.

"Ми добилися того, щоб суд визнав постанову КМУ незаконною, протиправною і нечинною з моменту ухвалення, щоб створити юридичну базу для повернення надлишково сплачених коштів у результаті дії цієї постанови", – наголосив представник Тимошенко у суді Олександр Трохимець.

За словами представників Тимошенко у "тарифній справі", влада майже 2 роки і 8 місяців усіляко затягувала розгляд цієї справи, подаючи безліч "безглуздих" клопотань: про роз’єднання і об’єднання справ, про проведення експертиз, про відвід суду. Проте уряд, який не мав повноважень підвищувати ціну на газ, так і не спромігся довести економічну обґрунтованість свого рішення.

"Всі кошти, які люди сплатили за період дії постанови уряду, були сплачені за недійсною ціною на газ. Далі ми будемо домагатися, щоб вигодонабувач – НАК "Нафтогаз України" – з мільйонними зарплатами, броньованими автомобілями і з усім цим пафосом – повернув усі ці гроші українцям", – підсумував Трохимець.