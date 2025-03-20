Суд США остановил запрет трансгендерам служить в армии, Хегсет будет подавать апелляцию

"Мы подаем апелляцию на это решение, и мы победим", - написал он.

Стоит добавить, что 18 марта окружной суд Вашингтона приостановил действие указа Трампа о запрете трансгендерам служить в американской армии. Судья признала, что документ может нарушать конституционные права военнослужащих. В частности она отложила на три дня исполнение своего решения, чтобы дать возможность администрации Трампа подать апелляцию.

"Суд знает, что этот вывод приведет к горячим публичным дебатам и апелляциям. В здоровой демократии и то, и другое является положительным результатом. Однако мы все должны согласиться, что каждый человек, который ответил на призыв служить, заслуживает нашей благодарности и уважения", - заявила она.